В среду, 23 июня, в Украине ожидается переменно-облачная погода с кратковременными дождями и грозами в Карпатах и Прикарпатье, а также в южных регионах. На остальной территории - без осадков. Ветер прогнозируют юго-восточный, 5-10 м/с. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.



Ближайшей ночью температура воздуха составит +17-22, а в дневные часы раскалится до +30-35 градусов. В Одесской и Николаевской областях - до +24-29 градусов.

В среду в Киеве и области прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20-22, днем +32-34 градуса.

Также синоптики предупреждают, что 23 июня в западных, северных, восточных регионах, а также в Винницкой и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, Киев в жару окутал густой смог. Эколог объяснил причину этого явления в столице, заявив, что жара ни при чем.

Также "Страна" сообщала, что появилось видео мощной песчаной бури, которая могла стать причиной смога над Киевом и левобережной Украиной. Это явление носит название "Астраханский суховей" и происходит из Средней Азии.