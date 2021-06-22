Во вторник, 22 июня, в день 80-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР федеративный канцлер Германии Ангела Меркель позвонила российскому президенту Владимиру Путину.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы Меркель выразила сопереживание "в связи с неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война".

"С обеих сторон подчеркнута важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет. При этом Владимир Путин сказал, что в России оценили участие Ангелы Меркель и Федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Германии", - добавили в Кремле.

Во время разговора стороны проговорили то, что для Европы ключевое значение имело преодоление взаимной вражды и примирение российского и германского народов. Также лидеры стран акцентировали внимание на том, что и сейчас "обеспечение безопасности нашего общего континента возможно лишь совместными усилиями".

Кроме того, по просьбе канцлера Германии президент России проинформировал ее об основных итогах российско-американского саммита в Женеве 16 июня.

Ранее "Страна" провела реконструкцию событий 80-летний давности, рассказывая как на самом деле велась подготовка к войне, было ли нападение полностью неожиданным для СССР и в чем причины тяжелейших поражений 1941 года.

Тем временем посол Украины в Германии Андрей Мельник недавно обвинил фракцию немецкой Левой партии в фальсификации истории из-за ее инициативы заключить с Россией новый договор о дружбе накануне 80-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР.