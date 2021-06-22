В Тернопольской области председатель Копыченцкой общины Богдан Келичавый изготовил оригинальные визитные карточки - они сделаны из вяленного мяса.

Об этом председатель рассказал на своей странице в Facebook в субботу, 19 июня.

"Не визитка Яроша, конечно. Просто визитка мэра колбасной столицы", - написал Богдан Келичавый.

Также чиновник поблагодарил людей, ответственных за воплощение его необычной затеи в жизнь.

Отметим, что Копычинцы известны своими колбасными и мясными изделиями, которыми занимается одно из местных предприятий.

Напомним, в 2018 году Дмитрий Ярош задекларировал ТМ "визитка Яроша". Как сказано в Википедии, "Визитка Яроша" - интернет-мем, возникший 20 апреля 2014 года, как высмеивание российских СМИ и сепаратистов, которые в качестве доказательства причастности "Правого сектора" к перестрелке в Славянске показывали визитку, найденную, как предполагалось, в сгоревшем автомобиле.

Также мы писали о том, что в 2018 году лидер "Правого сектора" зарегистрировал 600 тысяч гривен доходов от своего нового предприятия.

Ранее "Страна" рассказывала о том, как в прошлом году визитки Яроша нашли у обвиняемых в экстремизме россиян.