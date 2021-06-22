Во вторник, 22 июня, Совет министров Испании принял единогласное решение о помиловании девятерых каталонских политиков, которые организовали референдум о независимости Каталонии в 2017 году.

Об этом сообщает RTVE.

В то же время решение о помиловании может быть аннулировано, есть кто-то из вышеуказанных политиков повторно совершить преступление в период от трех до шести лет в зависимости от конкретного фигуранта.

"Мы намерены открыть новую эпоху диалога. Мы живем вместе, и вместе мы должны противостоять проблемам и тому, что нас беспокоит", - заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

При этом он уточнил, что в правительстве не ожидают, что сторонники независимости Каталонии поменяют свои политические взгляды, ведь "они понесли наказание не за идеи, а за действия, противоречащие закону. Акт помилования не требует, чтобы помилованные изменили идеи".

"Кто-то должен сделать первый шаг. Его сделает испанское правительство....Я убежден, что освобождение из тюрьмы этих девятерых человек, которые представляют взгляды тысяч каталонцев, станет посланием о желании гармонии и мирного сосуществования для миллионов людей", - сказал глава испанского правительства.

Однако сторонники независимости в Каталонии в свою очередь сочли эту меру недостаточной и потребовали амнистии, как для тех, кто оказался в заключении, так и для тех, кто покинул Каталонию после референдума.

Напомним, по данным властей Каталонии, за независимость проголосовали 90% участников референдума, который прошел в октябре 2017 года.

Испанское правительство признало референдум нелегитимным. В 2019 году Верховный суд Испании признал виновными 12 каталонских политиков и активистов по разным статьям, их них девять человек получили сроки от 9 до 13 лет тюрьмы. Возглавлявший тогда правительство Каталонии Карлес Пучдемон и еще двое представителей местных властей покинули страну.