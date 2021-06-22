На Закарпатье 17-летнего туриста из Львова укусила змея. Инцидент произошел вечером в понедельник, 21 июня, в районе горы Плай Мукачевского района. Как выяснилось, юноша в составе группы из семи человек двигался в сторону горы Великий Верх.

После укуса пресмыкающегося львовянин еще некоторое время пытался продолжить поход по маршруту. Но около 17:00 его друзья сообщили о происшествии по номеру 101 и попросили помощи в транспортировке пострадавшего.

Об этом сообщается на сайте региональной ГСЧС.

По вызову на место происшествия направили специалистов горного поисково-спасательного отделения села Нижние Ворота. Они нашли туристическую группу, которая двигалась навстречу спасателям. Пострадавшего парня спустили к подножию горы. Далее его транспортировали в пгт Воловец и в 18:30 передали врачам бригады экстренной медицинской помощи.

Напомним, в мае в Энергодаре Запорожской области шестилетняя девочка попала в реанимацию после укуса гадюки. Однако врачи вкололи сыворотку слишком поздно и у малышки развилась гангрена.

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