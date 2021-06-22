Во вторник, 22 июня, Киев на фоне аномальной жары окутал смог. Днем в воздухе зависла дымка. При этом сервисы погоды и метеорологи фиксируют загрязнение воздуха в некоторых районах столицы.

Разбирались, что происходит со смогом в Киеве и из-за чего он мог появиться.

Дымка в Киеве и других городах. Фото и видео

Сообщения о дымке в воздухе с начала недели начали приходить из Полтавской области. При этом спасатели сообщили, что в регионе нет масштабных пожаров, которые могли бы вызвать такое задымление.

Пылевая бур над Лубнами в Полтавской области, 21 июня 2021

Потом о дымке сообщили и в Черниговской области.

Во вторник, 22 июня, дымку над городом увидели и в Киеве. Жители разных районов столицы присылают задымленные панорамы города.

Дымка в Киеве 22 июня 2021

Смог в районе ЖК "Комфорт Таун", Киев. Фото: Очевидец

Труба ТЭЦ-6 почти скрылась из виду из-за смога, Лесной массив. Фото: Очевидец

При этом запаха дыма в воздухе не ощущается.

Загрязнение воздуха - выше нормы

Загрязнение воздуха в Киеве зафиксировал сервис IQAir. По его данным, хуже всего ситуация на Левом берегу, в районе станции метро Лукьяновская и на Позняках.

Согласно показателям в приложении IQAir, показатель индекса качества воздуха в столице повышен от 51 ИКВ до 121 ИКВ при норме до 50 ИКВ.

Состояние воздуха в Киеве 22 июня по данным IQAir

Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского также сообщает, что в Киеве зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе в период с 15 по 22 июня.

Пыль - в 1,1-1,3 раза больше нормы на проспекте Победы (Район метро Святошин), Бессарабской площади и площади Победы, улице Каунасской.



Оксид углерода — в 1,2-2,5 раза больше нормы на улице Семена Скляренко.

Диоксид азота — в 4,5-5,1 раза больше нормы на площади Победы, Бессарабской площади, улицах Каунасской и Семена Скляренко;

В 3,5-3,9 раза больше нормы на бульваре Леси Украинки, проспекте Победы, проспекте Оболонском, Демеевской площади, улицах Александра Довженко, Инженера Бородина, Академика Стражеско;

В 2,7-2,9 раза больше нормы на других постах города, кроме проспекта Науки, 37, где превышений не зафиксировано.

Формальдегид — в 3,0-3,2 раза больше нормы на улице Скляренко, Бессарабской и Демеевской площадях, проспекте Победы;

В 1,4-2,6 раза больше нормы на других постах наблюдений.

"По прогнозам Украинского гидрометцентра на ближайшие дни характер погоды будет способствовать накоплению вредных примесей в воздухе", — говорится в сообщении.

Почему столицу окутал смог. Причины и версии

Эколог Владимир Борейко в комментарии "Стране" объяснил, почему сегодня Киев окутал густой смог. По его словам, жара тут ни при чем, поскольку сказываются другие погодные условия.

"Как только в Киеве наблюдается отсутствие ветра, дождя, снега, мы видим смог. Жара ни при чем, смог бывает и осенью. Ключевой фактор - когда нет ветра. Ветер разгоняет вредные выбросы, а осадки очищают воздух. Когда нет ни ветра, ни осадков, смог накапливается", - объяснил эколог.

Однако первопричиной появления смога в Киеве является не погода, а общий уровень загрязненности воздуха в столице.

"Это явление связано прежде всего с тем, что Киев - один из грязнейших городов Европы и мира: он стабильно занимает первые места в антирейтинге по загрязненности воздуха. Смог - это производная выбросов вредных веществ (выхлопных газов, выбросов из заводов и ТЭЦ), а также тумана.

Пока будут уничтожаться зеленые зоны под застройку, пока в Киеве не будет развиваться электротранспорт, трамваи, метро, а будут только автомобили - смог будет накапливаться", - говорит Владимир Борейко.

Минимизировать риски для здоровья киевлян от смога, по его словам может только системная природоохранная деятельность столичных властей.

"Нельзя предлагать людям не выходить из дома, когда на улице смог - всем же нужно на работу.

Уменьшить негативное влияние загрязненного воздуха на здоровье можно только через природоохранные действия, но в Киеве никто этого не делает", - заключил эколог.

В сети сделали еще одно предположение, что на состояние воздуха в Киеве могла повлиять песчаная буря в Средней Азии (Астраханский суховей). Такое предположение высказал пользователь Facebook Валерий Латуха на основании данных систем спутникового наблюдения.

На них можно увидеть, что 21 июня пылевое облако накрыло левобережную часть Украины.

В Астрахани песчаную бурю сняли на видео.

В Укргидрометцентре не исключают, что дымку могла вызвать пылевая буря, которую пригнало от Каспийского моря. На спутниковых снимках видно "пылевую полосу", протянувшуюся от Запорожской области через Днепропетровскую, Полтавскую, Черкасскую - в Киев и Черниговскую область.

Теоретически пылевая буря могла прийти из Астраханского региона, поскольку сейчас наблюдается перенос воздушных масс с юго-востока. При этом пылевые частицы и песок могут переноситься на дальние расстояния. Так прокомментировали такую возможность в Укргидрометцентре для ВВС.