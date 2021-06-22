Начиная с 28 июня в Москве, где недавно ввели принудительную вакцинацию от коронавируса, введут новые ограничения. Посещать заведения общественного питания можно будет только привитым от коронавируса, переболевшим Cоvid-19 в течение полугода или имеющим отрицательный результат ПЦР-теста, действительный в течение трех дней.

Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Наличие защиты от коронавируса будет подтверждаться QR-кодом, получить который можно будет из электронной медицинской карты Москвы. Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.

Рестораны и кафе Москвы должны будут создать систему проверки QR-кодов. Заведения, где это требование выполнено не будет, смогут работать на доставку или на вынос, но не принимать гостей.

"Кроме того, с 22 июня 2021 г. вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях", - написал Собянин.

Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия. Исключение будет сделано в том случае, если организаторы создадут свободную от коронавируса зону и будут допускать только тех, у кого есть QR-коды.

Напомним, в Россию проник штамм коронавируса "Дельта".

Также сообщалось, что в российском Петербурге коронавирусных больных укладывают прямо в коридорах больницы.