Затянувший несколько регионов Украины смог может быть связан с песчанной бурей в Средней Азии. Такое предположение высказал пользователь Facebook Валерий Латуха на основании данных систем спутникового наблюдения.

На них можно увидеть, что пылевым облаком по состоянию на понедельник, 21 июня, было накрыто левобережье Украины.

"Сегодня из космоса наблюдается песчаная буря (пылевое облако) над Левобережной Украиной которую нанесло с Астраханских полупустынных степей. Затрагивает также и Киев. Явление имеет собственное имя - "Астраханский суховей", - написал в соцсети Валерий Латуха.

В свою очередь жителю Астрахани (Россия) удалось запечатлеть песчаную бурю на видео. Зрелищными кадрами мужчина поделился в YouTube.

Напомним, ранее эколог объяснил, почему Киев сегодня окутал густой смог.

Также мы сообщали, что в Минздраве посоветовали не затягивать с обращением к врачу при отравлении из-за смога.