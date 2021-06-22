Во вторник, 22 июня, Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-нардепа Семена Семенченко, которого подозревают в создании незаконного военизированного вооруженного формирования, на решение суда первой инстанции о безальтернативном аресте.

Напомним, сегодня к зданию суда пришли люди с символикой белорусской оппозиции. Заседание суда началось со скандала - сторонники Семенченко не давали судьям начать заседание и коллегия вынесла решение о переносе. Семенченко обратился к ним с просьбой не препятствовать судебному процессу.

Кроме дела о создании незаконного вооруженного формирования Семенченко является фигурантом производства об обстреле из гранатомета здания телеканала "112 Украина" в 2019 году. По нему он проходит как подозреваемый.

Решения суда вызывают у экс-комбата расстройства самочувствия. После ареста в конце марта по делу о ЧВК его госпитализировали с диагнозом "мерцательная аритмия", а после обвинения в обстреле телеканала он тоже попал в кардиореанимацию.

Также "Страна" подробно разбиралась, как в истории с обстрелом телеканала "112 Украина" появился экс-комбат.