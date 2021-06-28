В понедельник, 28 июня, в Украине отмечают День Конституции. В этом году исполняется 25 лет со дня принятия основного закона страны.

Мероприятия дня

Сегодня в Верховной Раде пройдет торжественное заседание. Праздничные мероприятия начнутся с 10:00 с поднятия флага перед зданием парламента (площадь Конституции).

Торжественное заседание Рады начнется в 11:00.

В 20:00 перед Верховной Радой начнется концерт классической музыки, а в 21:30 - световое 3D-шоу.

Разные мероприятия пройдут и в других городах Украины. Например, в Днепре День Конституции решили отметить диктантом под открытым небом. Желающие его написать соберутся в парке Шевченко. Начало в 16:00 (регистрация с 15:00). Тем, кто лучше всего напишет диктант - обещают подарки.

Накануне праздника Министерство культуры и информационной политики обнародовало проморолик в честь 25-летия со дня утверждения Конституции.

Кстати, последние опросы показывают, что только 10% украинцев говорят о том, что знакомы со своим правами и обязанностями, прописанными в Конституции нашей страны.

Открытки и картинки с Днем Конституции Украины