Компания Илона Маска SpaceX планирует к сентябрю обеспечить беспроводной интернет по всему миру с помощью спутниковой системы Starlink.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на президента американской авиакосмической корпорации Гвинн Шотвелл.

"Мы успешно развернули около 1800 спутников, и, как только они достигнут рабочей орбиты, у нас будет глобальный охват интернетом, однако затем нам нужно будет получить разрешение регулирующих органов", - заявила она на технологической веб-конференции Macquarie Group.

По словам Шотвелл, SpaceX планирует развернуть в общей сложности 12 тыс. спутников общей стоимостью около $10 млрд. В мае Илон Маск заявил, что компания получила более 500 тыс. заказов на подключение к интернет-сети.

Федеральная комиссия по связи США (ФКС) одобрила в этом году планы SpaceX по развертыванию некоторых спутников Starlink на более низкой околоземной орбите, чем планировалось, что поможет предоставить высокоскоростной широкополосный интернет людям, у которых в настоящее время нет к нему доступа.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. В мае 2019 года в космос были выведены первые ее 60 аппаратов.



Напомним, 24 мая 2019 года компания Space X запустила в открытый космос сразу 60 спутников в рамках масштабного проекта Starlink. Он предполагал, что в 2020-х годах будут запущены почти 12 тысяч спутников, обеспечивающие доступ в интернет, отключить который будет невозможно.

В октябре 2020 года SpaceX выпустила бета-версию приложения спутникового интернета Starlink в Apple Store и Google Play.

Позже, в январе 2021 года SpaceX установила новый мировой рекорд - ракета вывела сразу 143 спутника на орбиту, а в мае текущего года компания провела запуск в космос ракеты-носителя Falcon 9 с 52 микроспутниками Starlink на борту.