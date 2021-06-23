Со среды, 23 июня, восточная часть Европы погружается в аномальную жару. В Украине, Беларуси, России, Румынии, Молдове, Болгарии, Сербии ожидается жара +35 градусов по Цельсию, которые будут ощущаться как +40.

Теплые воздушные массы принес антициклон Zoe. В отдельные дни палящее солнце будет сопровождаться сильными осадками.

Немного спадет пекло лишь в начале следующей недели. Но прохлады в ближайшее время не видать - Украина погружается в знойное лето.

"Страна" публикует прогноз погоды на ближайшее время и советы, как уберечься от обжигающего солнца и высокой температуры воздуха.

Как на Украину надвигается аномальная жара +40

В Украине, утомленной холодной весной и ежедневными дождями, случится другая крайность. С сегодняшнего дня и минимум до воскресенья, 27 июня, Украина будет в эпицентре высоких температур.

Укргидрометцентр предупредил: "Сильная жара станет главным метеогероем в Украине на этой неделе".

Страну накрыл антициклон Zoe, которому свойственны сухая, ясная и очень теплая погода в районе +35 градусов, которые будут ощущаться как +40.

Исключение - юг. Там небо будет затянуто тучами, каждый день дождь, столбики термометров до +30.

В некоторые дни горячие массы вызовут осадки и на остальной части страны. Не исключены залповые ливни - когда большой объем воды выливается за короткий период времени.

Погода в Киеве: пик солнцепека в пятницу

С сегодняшнего дня в Киеве температура воздуха поднимется днем до +34 градусов по Цельсию. Самый жаркий день будет в пятницу, 25 июня: на небе ни тучки, а за окном +35.

Очень тепло со среды по воскресенье включительно будет даже по ночам - от +21 до +24.

Немного собьет температуру сильный дождь, который пройдет в воскресенье. С понедельника и на протяжении всего ближайшего месяца в столице прогнозируется в среднем +26 днем и +18 ночью.

В Харькове самый жаркий день - четверг

В Харькове самый теплый день ожидается в четверг, 24 июня. Днем +34, ясно. В остальные дни +32...+33.

В субботу и воскресенье может пройти кратковременный дождь, от которого не останется и следа в течение часа-двух. А с понедельника пойдет мощный дождь. Он нальет почти 12 мм осадков.

В Днепре жара четыре дня подряд

В Днепре +32 днем и солнце прогнозируется на протяжении трех дней, с четверга по воскресенье.

В выходные может пройти небольшой дождь. С понедельника - обильный, осадки свыше 13 мм.

В Одессе каждый день гром и молния

Не повезет одесситам и тем, кто отправится в город на выходные или в отпуск. На этой неделе там на ежедневной основе гром и молния. В пятницу велика вероятность сильного дождя.

Наиболее жаркий день и, возможно, полностью без осадков будет в субботу - потеплеет до +30 градусов.

Во Львове +32 и дожди

Во Львове будет очень душно, поскольку помимо высоких температур ежедневно город будет мыть дождь.

Самые большие осадки в субботу - лужи около 6 мм. Жарче всего накануне в пятницу +32.

В Донецке - не ниже +30

В Донецке всю неделю будет не меньше +30 градусов. Жарче всего в пятницу - до 33 градусов днем.

В субботу вновь вернутся дожди. Наиболее сильные осадки в понедельник - едва земля успела впитать предыдущую влагу, как из неба нальет вновь.

В Ялте ежедневно дожди

Плохие новости для жителей Крыма, который страдает от наводнения. Например, в Ялте не будет ни дня без дождя. Наиболее основательные осадки в четверг - свыше 10 мм.

Средняя температура днем +27, ночью +22.

В Ужгороде +35 градусов и солнце

Непривычно жарко будет в Ужгороде и на курортах, расположенных в регионе. В среду +32, в четверг +34, в пятницу +35.

В субботу регион накроет сильный дождь, образуются огромные лужи свыше 13 мм.

Как уберечься от жары: главные советы

Температура воздуха выше +35 градусов считается слишком высокой для Украины.

Самый главный совет на ближайшую неделю - ограничить пребывание на улице в обеденные часы. При этом не стоит отказывать себе в прогулке утром и вечером, на закате. Лучше всего дышать воздухом и наслаждаться летом в тени деревьев.

Большое значение в жаркую погоду имеет одежда. Выберите вещи свободного кроя без тугого ворота. Откажитесь от облегающих брюк, темных и синтетических тканей. Помните о важности носить головной убор.

В такую погоду нужно пить побольше жидкости: чистую воду, морс, компоты из сухофруктов, холодной чай. Ешьте овощи и фрукты, рыбу или нежирное мясо, кисломолочные продукты с низким содержанием жира. Лучший десерт - мороженое. Откажитесь от сладкого, жареного, копченого, энергетических напитков, алкоголя.

В квартире и на рабочем месте чаще делайте влажную уборку. Хорошим помощником может быть увлажнитель воздуха (при работающем кондиционере это вообще обязательная вещь). Не забывайте проветривать помещение.

Чаще умывайтесь. Сбрызгивайте лицо термальной водой. Протирайте за ушами влажными салфетками - это поможет охладиться.

За полчаса до выхода на улицу пользуйтесь солнцезащитным кремом с высоким SPF (от 30 и выше).

Особенно осторожными стоит быть беременными, людям с болезнями сердца и гипертоникам, тяжелым больным. Им вовсе не рекомендовано выходить на улицу в обеденное время, при себе рекомендовано иметь нужные лекарства и бутылку воды.

Плохо переносят жару дети. Время прогулки младенцев лучше отодвинуть на вечернее время. Напомним также, что нельзя оставлять детей в закрытой машине.

Побеспокойтесь и о домашних питомцах. Котов и собак лучше кормить чаще, но более маленькими порциями. Следите, чтобы у них всегда был доступ к свежей и чистой воде. Можете организовать для животных водные процедуры. Альтернативой для кошек может стать влажное полотенце - лежа на нем они охладятся.