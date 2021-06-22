Сегодня, 22 июня, в Киеве под стенами комитетов Верховной Рады несколько десятков националистов протестуют против законопроекта №5488, который предусматривает до 8 лет лишения свободы за дискриминацию ЛГБТ.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Организаторами акции выступает "Традиция и порядок". Они заявляют, что цель их акции - донести до депутатов Верховной Рады, что навязывать украинцам "прогрессивный" тоталитаризм не получится.

Протестующие считают, что законопроект может быть использован как юридическое оружие против консервативных сил в Украине.

"Если вы не хотите однажды проснуться в государстве, где царит левацкий режим, вы должны быть сегодня здесь, на улице Садовая,3а и отстаивать традиционные нашему обществу ценности",- заявляют организаторы.

Участники акции называют законопроект "диктаторским и таким, который невозможно представить в европейском государстве".

Законопроект инициирован премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и предусмотрен Соглашением об ассоциации с Европейском Союзе. Один из главных его пунктов - уточнение формулировки нетерпимости, которая определяется как отрицательное или предвзятое отношение к людям, которые отличаются по религиозным, политическим взглядам, цвету кожи, возрасту, гендеру, языку, сексуальной ориентации и др.

Если законопроект будет принят, в Уголовный и Административный кодексы будут внесены изменения, в соответствии с которыми за проявление нетерпимости и призывы к насилию на этой почве предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до 8 лет. А любое проявление нетерпимости будет отягчающим фактором при избрании меры наказания.

Напомним, это не первый протест националистов против законопроекта. Ранее они собирались под Офисом президента.

Ранее "Страна" подробно писала об этом законопроекте и анализировала, какие изменение он предполагает.