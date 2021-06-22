Акция протеста проходит 22 июня возле Верховной Рады. Фото: "Страна"

Сегодня, 22 июня, в Киеве под стенами комитетов Верховной Рады несколько десятков националистов протестуют против законопроекта №5488, который предусматривает до 8 лет лишения свободы за дискриминацию ЛГБТ.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Организаторами акции выступает "Традиция и порядок". Они заявляют, что цель их акции -  донести до депутатов Верховной Рады, что навязывать украинцам "прогрессивный" тоталитаризм не получится.

Протестующие считают, что законопроект может быть использован как юридическое оружие против консервативных сил в Украине.

"Если вы не хотите однажды проснуться в государстве, где царит левацкий режим, вы должны быть сегодня здесь, на улице Садовая,3а и отстаивать традиционные нашему обществу ценности",- заявляют организаторы.

Участники акции называют законопроект "диктаторским и таким, который невозможно представить в европейском государстве".

Законопроект инициирован премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и предусмотрен Соглашением об ассоциации с Европейском Союзе. Один из главных его пунктов - уточнение формулировки нетерпимости, которая определяется как отрицательное или предвзятое отношение к людям, которые отличаются по религиозным, политическим взглядам, цвету кожи, возрасту, гендеру, языку, сексуальной ориентации и др.

Если законопроект будет принят, в Уголовный и Административный кодексы будут внесены изменения, в соответствии с которыми за проявление нетерпимости и призывы к насилию на этой почве предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до 8 лет. А любое проявление нетерпимости будет отягчающим фактором при избрании меры наказания.

Националисты на акции протеста против принятие законопроекта о введение наказаний за дискриминацию

Националисты на акции протеста против принятие законопроекта о введение наказаний за дискриминацию

Националисты на акции протеста против принятие законопроекта о введение наказаний за дискриминацию

Националисты на акции протеста против принятие законопроекта о введение наказаний за дискриминацию

 

Националисты на акции протеста против принятие законопроекта о введение наказаний за дискриминацию

Националисты на акции протеста против принятие законопроекта о введение наказаний за дискриминацию

Националисты на акции протеста против принятие законопроекта о введение наказаний за дискриминацию

Напомним, это не первый протест националистов против законопроекта. Ранее они собирались под Офисом президента.

Ранее "Страна" подробно писала об этом законопроекте и анализировала, какие изменение он предполагает.

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