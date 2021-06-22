В течение ближайших десяти лет людям может потребоваться ежегодная ревакцинация от коронавируса "усиливающими" дозами прививки. Она позволит укрепить иммунитет и противостоять новым штаммам вируса.

Об этом сообщает один из руководителей британской национальной системы здравоохранения NHS Крис Хопсон, пишет "РИА Новости".

"Бустерная вакцинация, возможно, будет необходима на ежегодной основе в течение... как минимум пяти, шести, семи, восьми или десяти лет... Мы просим правительство как можно скорее представить программу бустерной вакцинации для того, чтобы NHS смогла делать прививки в обычном режиме, а не как экстренную спецоперацию", - сказал Хопсон.

По его словам, в сентябре в Британии начнется вакцинация от гриппа, одновременно с ней медики могут начать и ревакцинацию от коронавируса.

"Прививать от гриппа мы начнем в сентябре, и если мы будем делать эти прививки в одну руку, а вакцины от коронавируса - в другую, то нам нужно знать все (о программе правительства) как можно быстрее", - добавил представитель NHS.

Напомним, недавно президент Филиппин Родриго Дутерте назвал людей, которые отказываются от прививок против коронавируса, вредителями. Он пригрозил им задержанием, поскольку в стране - кризисная ситуация.

Кроме этого, мы писали о том, что ученые обнаружили новый симптом коронавируса у вакцинированных людей.