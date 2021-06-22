Соединенные Штаты Америки начали процесс установки на базе в Польше системы противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на американских военных.

Установка началась на базе в северной части Польши, в поселке Редзиково, где весной завершили и протестировали работу радара SPY-1D(V) и системы управления огнем (FCS). Строительство базы планируют закончить к следующему году, на данный момент проект готов примерно на 95%.

База ПРО нужна Польше для обнаружения, отслеживания и перехватывания баллистических ракет. Как считают в США, с помощью систем можно будет обеспечить безопасность Западной Европы.

Напомним, ракетный эсминец США Laboon с "Томагавками" и "Гарпунами" 11 июня вошел в Черное море. Корабли этого класса имеют на вооружении до 56 крылатых ракет "Томагавк" и "Гарпун" с дальностью действия 1,6 тысяч километров, а также противоракеты SM-3, флот США направил ракетный эсминец в Черное море для обеспечения безопасности.

Также сообщалось, что возле ракетного полигона США на Гавайях заметили корабль общей вспомогательной разведки ВМФ России "Карелия" (SSV-535).