Жители "ДНР", имеющие паспорта РФ, смогут получать СНИЛС (Страховой номер индивидуального лицевого счета) и регистрироваться на Едином портале госуслуг, не выезжая в Россию.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил "глава республики" Денис Пушилин.

"Мы нацелены, прежде всего, на то, чтобы граждане Российской Федерации, проживающие на территории "ДНР", могли пользоваться соответствующими государственными услугами. К ним относятся механизмы поддержки семьи, материнства и детства, оформления различных документов, выплат и льгот, социальной помощи, предусмотренной российским законодательством, возможность участия в выборах и многое другое", - написал Пушилин.

Раньше для получения СНИЛС или регистрации в ЕПГУ жителям "ДНР" с российскими паспортами необходимо было лично посетить многофункциональные центры в РФ. Однако, по словам Пушилина, "теперь возможность подачи таких заявлений есть у каждого".

"С целью оказания содействия нашим жителям, имеющим российское гражданство, были разработаны механизмы, позволяющие упростить процедуру получения СНИЛС и регистрации на ЕПГУ. (...) Для этого необходимо лично обратиться в отделения миграционной службы "МВД ДНР" при подаче комплекта документов на получение российского гражданства либо подать заявления отдельно в случае наличия российского гражданства. Кроме того, подача соответствующих заявлений будет возможна в момент получения российского паспорта, а также, как и ранее, в случае личного посещения многофункциональных центров Ростовской области", - заявил Пушилин.

Напомним, за последние два года почти 530 тысяч жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке. По словам президента Украины Владимира Зеленского, паспортизация Донбасса является первым шагом к аннексии региона Россией.

Ранее мы писали о том, как российские власти намерены сильнее упростить получение гражданства РФ для всех украинцев.