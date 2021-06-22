Народный депутат Украины от фракции "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко обратился к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой перенести матчи Европейского чемпионата по футболу 2020 из российского Санкт-Петербурга. В качестве причины он называет ситуацию с коронавирусом в городе.

Об этом Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

На стадионе в Санкт-Петербурге, который является одним из принимающих городов Еврор-2020, должно пройти еще два матча футбольного чемпионата: между Швецией и Польшей (23 июня) и между победителями матчей (2 июля).

"Учитывая существенное ухудшение эпидемиологической ситуации в России, которое представляет угрозу жизни болельщиков и участников футбольного чемпионата Евро-2020, прошу рассмотреть возможность перенести матчи из Санкт-Петербурга в другие города", - написал Гончаренко.