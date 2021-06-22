25-ю годовщину Конституции Украины в Верховной Раде отметят проведением торжественного заседания. Мероприятие запланировано на понедельник, 28 июня, который будет в Украине выходным днем.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Народные депутаты соберутся в 11:00 в соответствии с распоряжением председателя Рады Дмитрия Разумкова №150 от 15 июня 2021 года и во исполнение постановления парламента №971-IX от 4 ноября 2020 года "О торжественном заседании Верховной Рады Украины по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины".

Напомним, Национальный банк Украины с 21 июня вводит в обращение памятную монету "25 лет Конституции Украины", посвященную 25-летию принятия Основного Закона Украины. Монета номиналом 10 гривен изготовлена из серебра 925 пробы. На аверсе изображен позолоченный малый Государственный Герб Украины, а на реверсе - силуэтные изображения народа Украины.

Также мы сообщали, что в Украину по случаю 30-летия со дня независимости страны впервые за три сотни лет привезут оригинал страницы первой Конституции Украины, автором которой является гетман Пилип Орлик.