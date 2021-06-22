НБУ не собирается продолжать введенные в 2020 году антикризисные инструменты, в частности реструктуризацию кредитов, в связи с исчерпанием транзитивной природы потенциальных реструктуризаций.

Об этом со ссылкой на первую замглавы правления НБУ Екатерину Рожкову сообщает "Интерфакс-Украина".

"Нет смысла продолжать использование тех антикризисных инструментов, которые были введены НБУ. Да, это было введено вовремя и дало банкам возможность быстро сделать все необходимые реструктуризации, но в настоящее время транзитивная природа потенциальных реструктуризаций уже исчерпана. Потому мы не будем эти инструменты продолжать", – сказала Рожкова

Рожкова добавила, что заемщики, которые все еще находятся в сложном финансовом положении, имеют скорее фундаментальные и структурные проблемы, чем транзитивные.

Напомним, в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский предложил парламенту отменить мораторий на открытие производств по делам о банкротстве по заявлениям кредиторов, который был введен на период карантина и 90 дней после его окончания. Соответствующий законопроект №4220 был зарегистрирован в Верховной Раде 15 октября 2020 года и обнародован 21 октября 2020 года.

В связи с этим в феврале 2021 года специалисты министерства юстиции разъяснили, какие долги не подлежат реструктуризации.

Кроме этого, 21 апреля Зеленский подписал закон №4475 о валютных кредитах, в котором содержится норма о принудительной их реструктуризации. Также он подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц". Этот закон упрощает процедуры банкротства для валютных заемщиков.