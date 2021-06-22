Апелляционное заседание на решение Печерского суда Киева о безальтернативном аресте экс-нардепа Семена Семенченко началось со скандала.

Он возник из-за того, что сторонники Семенченко не давали судьям начать заседание и коллегия вынесла решение о переносе.

Суд был запланирован на 13:45. Семенченко завели в зал в 14:00, после чего сразу зашли судьи и ждали пока Семенченко выступит перед прессой.

Семенченко говорил минут 7, после чего попросил своих сторонников не мешать судебному процессу, но экс-нардеп Степан Хмара, который также пришел поддержать Семенченко, обратился к коллегии судей, заявив, что они не имеют права выносить противозаконное решение. Хмара уверен, что Семенченко удерживают в СИЗО незаконно. После этого судьи вышли из зала, но спустя десять минут вернулись и продолжили процесс.

Напомним, сегодня в Киевском апелляционном суде рассматривают апелляционную жалобу на решение Печерского суда о безальтернативном аресте экс-нардепа Семёна Семенченко, которого подозревают в создании незаконного военизированного вооруженного формирования. Под здание суда поддержать Семенченко пришли люди с символикой белорусской оппозиции.

Отметим, что кроме дела о создании незаконного вооруженного формирования Семенченко является фигурантом производства об обстреле из гранатомета здания телеканала "112 Украина" в 2019 году. По нему он также проходит как подозреваемый.