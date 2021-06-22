В Украине начали прививать вакциной Pfizer рабочие коллективы. Минздрав назвал условия организации вакцинации
В Украине началась вакцинация от коронавируса в компаниях, где более пятидесяти сотрудников в коллективе хотят сделать прививку. Для них используют препарат Comirnaty от Pfizer-BioNTech.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на странице в Facebook.
В каждом регионе Украины организованные коллективы будут прививать в той последовательности, в которой они записались через контакт-центр Министерства здравоохранения. Это будет происходить постепенно, в зависимости от количества мобильных бригад по иммунизации.
По состоянию на 21 июня уже зарегистрировано 1 447 заявок на вакцинацию коллективов, всего на 216 893 человека. Оставить заявку на выезд мобильной бригады для прививки сотрудников компании можно по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19.
Как подать заявку на коллективную вакцинацию в компаниях?
- В компании должны определить ответственного по подготовке и организации процесса вакцинации.
- Нужно составить списки работников, желающих привиться. Таких людей должно быть не менее 50. При этом стоит отметить, что одна мобильная бригада может сделать около 100 уколов за день.
- После того, как компания составила список желающих вакцинироваться, руководитель процесса оставляет заявку на выезд мобильной бригады в контакт-центре Минздрава.
- Когда придет время вакцинации коллектива, региональный координатор по вакцинации сообщит компании всю необходимую информацию для подготовки и проведения иммунизации.
Перед приездом мобильной бригады руководство коллектива должно обеспечить помещение, где буду проводить вакцинацию.
Помещение должно соответствовать следующим требованиям:
- заранее подготовленное, гигиенично чистое, хорошо освещенное, отделенное от любых производственных площадей или открытых пространств с рабочими местами;
- имеет вентиляцию;
- имеет достаточную площадь для комфортной работы мобильной бригады по вакцинации в составе не менее 3 человек;
- оборудовано кушеткой для пациентов, стульями и столиками для работы мобильной бригады;
- имеет столик, который может вместить одну небольшую сумку-холодильник (термоконтейнер), инъекционные материалы и коробку для безопасной утилизации шприцев;
- имеет доступ к месту для гигиены рук, диспенсер со спиртосодержащим антисептиком, и средство для обработки стола, где разворачивается место подготовки вакцины;
- имеет доступ к интернету (WiFi).
Кроме того, компания должна подготовить помещение для медицинского наблюдения после прививки на протяжении получаса, которое может вмещать 5-10 человек. Также к приезду мобильной бригады должны быть подготовлены медицинские маски, из расчета одна маска на каждого сотрудника компании на каждые два часа.
Напомним, Минздрав призвал украинцев сообщать о своей вакцинации против Сovid-19 в соцсетях.
Также сообщалось, что Минздрав готовится к вакцинации подростков в Украине.