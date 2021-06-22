В Украине началась вакцинация от коронавируса в компаниях, где более пятидесяти сотрудников в коллективе хотят сделать прививку. Для них используют препарат Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на странице в Facebook.

В каждом регионе Украины организованные коллективы будут прививать в той последовательности, в которой они записались через контакт-центр Министерства здравоохранения. Это будет происходить постепенно, в зависимости от количества мобильных бригад по иммунизации.

По состоянию на 21 июня уже зарегистрировано 1 447 заявок на вакцинацию коллективов, всего на 216 893 человека. Оставить заявку на выезд мобильной бригады для прививки сотрудников компании можно по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19.

Как подать заявку на коллективную вакцинацию в компаниях?

В компании должны определить ответственного по подготовке и организации процесса вакцинации.

Нужно составить списки работников, желающих привиться. Таких людей должно быть не менее 50. При этом стоит отметить, что одна мобильная бригада может сделать около 100 уколов за день.

После того, как компания составила список желающих вакцинироваться, руководитель процесса оставляет заявку на выезд мобильной бригады в контакт-центре Минздрава.

Когда придет время вакцинации коллектива, региональный координатор по вакцинации сообщит компании всю необходимую информацию для подготовки и проведения иммунизации.

Перед приездом мобильной бригады руководство коллектива должно обеспечить помещение, где буду проводить вакцинацию.

Помещение должно соответствовать следующим требованиям:

заранее подготовленное, гигиенично чистое, хорошо освещенное, отделенное от любых производственных площадей или открытых пространств с рабочими местами;

имеет вентиляцию;

имеет достаточную площадь для комфортной работы мобильной бригады по вакцинации в составе не менее 3 человек;

оборудовано кушеткой для пациентов, стульями и столиками для работы мобильной бригады;

имеет столик, который может вместить одну небольшую сумку-холодильник (термоконтейнер), инъекционные материалы и коробку для безопасной утилизации шприцев;

имеет доступ к месту для гигиены рук, диспенсер со спиртосодержащим антисептиком, и средство для обработки стола, где разворачивается место подготовки вакцины;

имеет доступ к интернету (WiFi).



Кроме того, компания должна подготовить помещение для медицинского наблюдения после прививки на протяжении получаса, которое может вмещать 5-10 человек. Также к приезду мобильной бригады должны быть подготовлены медицинские маски, из расчета одна маска на каждого сотрудника компании на каждые два часа.

Напомним, Минздрав призвал украинцев сообщать о своей вакцинации против Сovid-19 в соцсетях.

Также сообщалось, что Минздрав готовится к вакцинации подростков в Украине.