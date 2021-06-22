Украинская авиакомпания SkyUp запустила чартерные рейсы из Львова в город Эль-Касим в Саудовской Аравии.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"20 июня международный аэропорт "Львов" принял первый чартерный самолет SkyUp из Эль-Касима, Саудовская Аравия. Ожидается, что он откроет ряд рейсов, запланированных авиакомпанией из стран Персидского залива в Украину", - говорится в сообщении.

По словам главы Гостуризма Марьяны Олеськив, страны Персидского залива вместе с Центральной Азией являются приоритетными направлениями для развития въездного туризма в Украине.

Кроме того, 20 июня SkyUp запустил регулярные прямые рейсы из Киева в город Пула (Хорватия). Они будут выполняться по четвергам и воскресеньям.

С 23 июня авиаперевозчик также запускает рейсы из Киева в хорватский Сплит (рейсы будут выполняться по средам и субботам), а с 25 июня - в Дубровник (рейсы будут выполняться по пятницам).

Ранее мы писали о том, что авиакомпания из Саудовской Аравии Flynas выходит на украинский рынок, в связи с чем вскоре украинцы впервые получат возможность напрямую летать в эту страну без пересадки в Стамбуле, Доху или Дубае.

Также "Страна" рассказывала о том, какие страны и на каких условиях пускают украинцев летом 2021 года.