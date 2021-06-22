МИД Беларуси прокомментировал новые санкции. По их словам, любому диалогу и сотрудничеству западные партнеры Беларуси по-прежнему предпочитают лишь враждебные действия – санкции и давление на суверенное государство.

Об этом заявил представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз для "SputnikБеларусь".

"На этом фоне откровенным издевательством, насмешкой над логикой и здравым смыслом выглядит заявление руководства Евросоюза: "Сегодня ЕС послал новый сильный сигнал поддержки народу Беларуси, введя новые ограничительные меры", – отметил Глаз в комментарии для Sputnik Беларусь.

В МИД уверены, что работники оказавшихся под ограничениями предприятий, их родственники, семьи и другие белорусы правильно оценят санкции со стороны Запада.

Белорусские дипломаты ранее неоднократно говорили о контрпродуктивности и порочности подобных действий.

"Ни о каком их точечном или умном характере априори не может быть и речи. Видим, что и в ЕС это осознают. При этом продолжают целенаправленные деструктивные действия против населения, чтобы, якобы, "иссушить режим финансово". По сути, это граничит с объявлением экономической войны", – сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Кощунством в МИД Беларуси называют и дату введения новых рестрикций – в день памяти и скорби, когда 80 лет назад "объединенная Европа" во главе с гитлеровской Германией напала на Советский Союз.

В дипломатическом ведомстве добавили: государство в состоянии защитить своих граждан и субъекты хозяйствования. И вводимые ограничения не будут столь эффективными, как рассчитывают инициаторы новых санкций.

Анатолий Глаз уточнил, что ЕС вынуждает принять ответные меры, которые могут также отрицательно сказаться на сферах взаимодействия и интересах граждан и компаний стран Запада, предпринявших недружественные шаги в отношении Беларуси.

"Такой подход не оставляет ни времени, ни пространства для поиска "окон возможностей" по выходу из сложившейся ситуации в отношениях Беларуси с ЕС, США, Великобританией и Канадой. Призываем все страны и евроструктуры, бегущие наперегонки по "тропе санкционной войны", прислушаться к голосу разума и подумать о будущем", – заявил Глаз.

Напомним, в среду, 16 июня, послы стран-участниц Европейского Союза одобрили новые санкции в отношении 78 граждан Беларуси и семь организаций, которые причастны к принудительной посадке самолета в Минске.

Также 10 июня Европарламент призвал Совет Европейского Союза ввести новые персональные и секторальные санкции против Беларуси, которые коснуться и государственных компаний, а также подразумевают отключение от SWIFT.

Кроме этого расширили свои санкции против Беларуси и американские власти. В санкционный список попали 16 физлиц и пять ведомств и организаций.