В текущем году в многонациональных военный учения "Си Бриз", которые проводятся на территории Украины, примет участие пять тысяч военных из 32 стран - это будут самые масштабные учения за всю историю.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Киеве в своем Тwitter-аккаунте во вторник, 22 июня.

"Нынешние учения Си Бриз имеют наибольшее количество стран-участниц в истории учений: 32 страны с 6 континентов 5000 военных 32 корабля 40 самолетов 18 команд специальных операций и дайвинга", - говорится в сообщении.

Напомним, учения "Си Бриз" проводятся на территории Украины с 1997 года, в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны и военных отношений между Минобороны США и Минобороны Украины. Организаторы учений - Украина и США.

В ходе учений, цель которых - улучшение сотрудничества и координации между странами черноморского региона, отрабатываются маневры как в море, так и на суше. Согласно договоренности, Украина предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру черноморского побережья. США, в свою очередь, поддерживаю учения финансово, помогают с техникой и оборудованием.

Ранее мы рассказывали, как прошли в 2019 году боевые стрельбы пехоты ВМС Украины и США на учениях See Breeze.