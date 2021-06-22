Сегодня, 22 июня, в Киевском апелляционном суде рассмотрят апелляционную жалобу на решение Печерского суда о безальтернативном аресте экс-нардепа Семёна Семенченко, которого подозревают в создании незаконного военизированного вооруженного формирования.

Заседание запланировано на 13:45. На суд, поддержать Семенченко пришли сторонники белорусской оппозиции и вывесили символику в виде флагов и плакаты.

Правоохранители значительно усилили меры безопасности - во дворе суда стоят несколько автозаков Национальной гвардии и микроавтобусов полиции.

Напомним, кроме дела о создании незаконного вооруженного формирования Семенченко является фигурантом производства об обстреле из гранатомета здания телеканала "112 Украина" в 2019 году. По нему он проходит как подозреваемый.

Решения суда вызывают у экс-комбата расстройства самочувствия. После ареста в конце марта по делу о ЧВК его госпитализировали с диагнозом "мерцательная аритмия", а после обвинения в обстреле телеканала он тоже попал в кардиореанимацию.

Также "Страна" подробно разбиралась, как в истории с обстрелом телеканала "112 Украина" появился экс-комбат.