В Теребовлянском районе Тернопольской области мужчина убил вернувшуюся с заработков жену утюгом, а после этого взорвал себя на приусадебном участке.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В субботу, 19 июня, около 4 часов утра в Теребовлянский отдел полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в доме своего брата она обнаружила мертвой его 28-летнюю жену. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, руководство Главного управления Национальной полиции в области", - говорится в сообщении.

На теле женщины имелись признаки насильственной смерти. Обследовав территорию хозяйства, полицейские обнаружили на приусадебном участке мертвым 39-летнего мужа погибшей. По предварительным данным, он совершил самоубийство, взорвав себя взрывным устройством.

По имеющейся информации, супруги находились в процессе развода. Незадолго до происшествия мужчина позвонил своей сестре и попросил прийти к нему домой и забрать его малолетнюю дочь.

По словам знакомых, мужчина ударил жену утюгом по голове, а затем задушил проводом от него. Впоследствии 39-летний Роман решил покончить с собой и подорвался на взрывчатке.

В Тернопольской области мужчина убил утюгом свою жену. Фото: Обозреватель

Известно, что погибшая 28-летняя Анна Яненко была медсестрой и работала в Германии. Ее муж официально нигде не работал.

Знакомая семьи заявила, что супруги уже были в процессе развода, и Аня якобы собиралась забрать дочь в Германию. Муж был против такого решения и даже поднимал на нее руку.

"Она появлялась с синяками. Даже в Германии, когда он туда к ней приезжал, он и там ее бил. Поэтому она и решила с ним расстаться", –предположила знакомая.

Однако есть и другая версия событий. Друг Романа заявил, что в Германии Роман якобы застал Анну с другим мужчиной.

"Она была в машине с ним. Тот едва выжил после этого. Роман вынужден был уехать из Германии после этого. На самом деле он был не против того, чтобы дочь жила в Германии", – сказал приятель Романа.

Сейчас на месте продолжают работать полицейские местного отдела полиции, работники Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области, сотрудники следственного управления, эксперты и кинологи. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Сведения по обоим фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированы по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одесской области военнослужащего будут судить за убийство. Он, будучи в нетрезвом состоянии, избил до смерти своего сослуживца и угрожал двум очевидцам расправой.

Кроме этого, полиция Никополя задержала 15-летнего подростка, которого подозревают в убийстве сверстницы, чье тело нашли вчера.