Во время наводнения в Крыму больше других пострадал микрорайон на окраине Ялты - село Васильевка. Раньше поселение называлось Ай-Василь, его населяли крымские татары. О нем сохранилось немало исторических свидетельств начиная со средних веков.

Из-за обильных осадков здесь случилось не только наводнение. Следом возник селевой поток, который спровоцировал камнепад. Помимо того, что дома жителей затоплены, улицы завалены тяжелыми кусками скал. А интернет облетели кадры заваленных камнями улиц и автомобилей.

В горном селе несколько суток работают спасатели и военные. Вместе с ними ялтинцы, которые пытаются хотя бы частично спасти свое имущество.

В Украине некоторые посчитали катаклизм в Крыму поводом для злорадства. "Страна" рассказывала о том, над потопом в Крыму поиздевался секретарь СНБО Алексей Данилов. В социальных сетях посыл представителя власти развили и начали радоваться камнепаду в Васильевке.

Рассказываем и показываем, что случилось в пригороде Ялты, и как на это отреагировали отдельные деятели в Украине.

Потоп и камнепад в Васильевке

Потоп в Крыму случился на минувшей недели. Из-за сильных дождей наводнение сначала произошло в Керчи. Через считанные часы циклон переместился на южный берег и нанес большой урон Ялте.

Ялта образована на холмах в долинах двух горных рек - Водопадной и Дерекойки. Первая по причине обильных ливней вышла из берегов и затопила город.

Одним из самых пострадавших районов курортного города стал известное историческое крымско-татарское поселение Ай-Василь, современное название - Васильевка. Этот микрорайон Ялты находится внизу ущелья Уч-Кош. Большая вода размыла грунт и вызвала камнепад. Несколько домов полностью ушли под воду.

Грязная река или камни повысились на один-два метра выше привычного уровня. На улицах - бурный поток, который сбивает в ног. Автомобили или затоплены, или засыпаны камнями.

Большую часть имущества жителей Васильевки спасти не удастся - они лишились всего. Местные волонтеры призывают крымчан приезжать на место трагедии и помогать МЧС разбирать завалы, чтобы не допустить ухудшения ситуации.

"Они были готовы к камням с неба"

На крымский камнепад начали радостно реагировать некоторые украинцы. В основном сторонники Порошенко. Ирония здесь в том, что в "Европейскую солидарность" крымско-татарский правозащитник Мустафа Джемилев. Но, как видим, другие сторонники Порошенко злорадствуют на тему трагедии в поселке крымских татар.

Юрий Бирюков, который был советником президента Порошенко и главы Минобороны Полторака, решил привлечь внимание к своей персоне хайпом на трагедии в Васильевке.

"Они радовались оккупации и были готовы к камням с неба.

Штош.

И да, нулевая эмпатия, вот совсем нулевая. Любой экономический ущерб, любая техногенная или природная катастрофа - это уменьшает количество денег, которые они потратят на оружие против нас", - написал Бирюков и опубликовал фото последствий камнепада.

В комментариях некоторые попытались объяснить Бирюкову, что такой силы селевой поток снес бы камни и при Украине. А также, что армия России и трагедия в крымском поселке финансируются из разных источников. Но целевой аудитории "порохобота" такие размышления были неинтересны.

Другой блогер - Александр Хомазюк, представляющий себя на фейсбуке волнтером Евромайдана, опубликовал коллаж.

На первом опубликован реальный баннер, который висел в Крыму в 2014 году: "Что дальше? Да хоть камни с неба! Мы на Родине!" На втором фото - заваленный камнями автомобиль жителя ялтинской Васильевки.

Этот мем отдельной новостью дали многие украинские СМИ.

Вопрос тут возникает лишь риторический: удастся ли повернуть в свою сторону крымчан, насмехаясь над их горем?