Во вторник и среду, 22-23 июня, в Киеве возможны незначительные ограничения движения по дорогам центральной части столицы, а также Дарницкого района. Как сообщили в Государственной службе охраны, это связано с официальным визитом в Украину президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Визит президента Грузии в Киев запланирован на среду, 23 июня. В его рамках Саломе Зурабишвили встретится с главой Украины Владимиром Зеленским, передает "Грузия онлайн".

Встречи пройдут с глазу на глаз и в расширенном составе.

"В Киеве запланированы встречи на высшем уровне: с премьером Украины Денисом Шмыгалем и председателем Национальной Рады Украины Дмитрием Разумковым.

Президент Грузии посетит Украину вместе с государственной делегацией, в которую входят представители администрации президента, законодательной и исполнительной власти", - говорится в информации, которую распространила администрация грузинского лидера.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина договорилась с Грузией о взаимном признании сертификатов о вакцинации от Covid-19.

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