В Российской Федерации, в столице которой уже ввели принудительную вакцинацию от коронавируса, считают, что дискриминация антипрививочников неизбежна, поскольку они предоставляют угрозу для окружающих.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС во вторник, 22 июня.

По его словам, россияне без иммунитета к коронавирусу будут представлять угрозу для окружающих и некоторой дискриминации нельзя избежать.

"Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета и без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно. Это будет представлять угрозу для окружающих", - сказал Песков.

Напомним, в аннексированном Крыму всех сотрудников сферы услуг обязали сделать прививку от коронавируса. Исключения сделаны для тех сотрудников, кто имеет медицинские противопоказания.

Также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин на съезде "Единой России" призвал вакцинироваться от коронавируса.

Ранее мы писали, что президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил задержанием отказавшимся от прививок против коронавируса и назвал таких людей вредителями.