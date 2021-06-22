Российский "Коммерсантъ" со ссылкой на близкий источник к Минобранауки сообщил о программе по по вживлению чипов в мозг человека, которая якобы разрабатывается в России. В Кремле заявили, что не располагнают такими данными.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

"Нет, я не располагаю такими данными поэтому не могу ни подтвердить ни опровергнуть, я не располагаю такой информацией",— сказал Песков журналистам.

По сообщению "Коммерсанта" при Минобрнауки была создана рабочая группа для проработки новой федеральной программы "Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021–2029 годы", стоимость которой оценивается в 54 млрд руб.

Проект предполагает в том числе развитие технологий нейроинтерфейсов . Это набор программно-аппаратных комплексов, позволяющих управлять внешними устройствами (компьютером или экзоскелетом) напрямую с помощью электрических сигналов мозга, которые трансформируются в команды управления при помощи технологий искусственного интеллекта.

"Коммерсант" пишет, что проект разработан Российской академией наук совместно с МГУ и одобрен Владимиром Путиным в марте, а проработку господин Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину и руководителю администрации президента Антону Вайно.

Ранее в Минобрнауки уточняли, что проект — "в стадии начальной проработки".

Напомним, 26 мая в Klitschko Expo на НCК "Олимпийский" Национальный Реестр Рекордов зарегистрировал самого чипированного украинца. Им стал Павел Клец. Он внедрил в своё тело восемь чипов.

Ранее мы подробно рассказывали о том, как живется человеку, тело которого "нашпиговано" электронными носителями.