В аннексированном Крыму всех сотрудников сферы услуг обязали сделать прививку от коронавируса.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Вакцинироваться должны будут сотрудникам сферы услуг, которые работают в учреждениях любой организационно-правовой формы.

Речь идет о предприятиях, оказывающих услуги по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания, а также оказывающих транспортные услуги.

Организовать стопроцентную вакцинацию сотрудников от коронавируса поручили руководителям предприятий сферы услуг. Рекомендации не распространяются на сотрудников, имеющих медицинские противопоказания.

Напомним, ранее принудительную вакцинацию от коронавируса ввели в Москве. К сентябрю в российской столице и области хотят привить не менее 60% населения, без принудительной иммунизации достичь такого показателя будет невозможно.

Также мы писали о том, что министр образования Украины Сергей Шкарлет допустил возможность принудительной вакцинации учителей от коронавируса.