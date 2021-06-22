Рекомендации не распространяются на тех, у кого есть медицинские противопоказания. Фото: PIXNIO

В аннексированном Крыму всех сотрудников сферы услуг обязали сделать прививку от коронавируса. 

Об этом сообщает "РИА Новости"

Вакцинироваться должны будут сотрудникам сферы услуг, которые работают в учреждениях любой организационно-правовой формы.

Речь идет о предприятиях, оказывающих услуги по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания, а также оказывающих транспортные услуги.

Организовать стопроцентную вакцинацию сотрудников от коронавируса поручили руководителям предприятий сферы услуг. Рекомендации не распространяются на сотрудников, имеющих медицинские противопоказания.

Напомним, ранее принудительную вакцинацию от коронавируса ввели в Москве. К сентябрю в российской столице и области хотят привить не менее 60% населения, без принудительной иммунизации достичь такого показателя будет невозможно. 

Также мы писали о том, что министр образования Украины Сергей Шкарлет допустил возможность принудительной вакцинации учителей от коронавируса.

 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.