Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что в регулярные медицинские осмотры (т.н."чекапы") для украинцев старше 55 лет, внедрение которых анонсировал президент Владимир Зеленский, будет входить мониторинг анализа крови.

Об этом глава МОЗ рассказал в ходе брифинга во вторник, 22 июня, пишет "РБК-Украина".

"Это для людей старше 55 лет. Гражданин должен проходить ежегодный медицинский осмотр семейным врачом. Есть определенные скрининговые процедуры, которые он должен рекомендовать для прохождения", - заявил Ляшко.

По его словам, говорится о регулярном мониторинге анализа крови. В приложении "Дия" запустят кабинет пациента, в котором можно будет отслеживать прохождение медицинских чекапов.

"Мы говорим о регулярном мониторинге анализа крови, который может показывать определенные патологические изменения, которые происходят в организме, а также о некоторых скрининговых программах, например, раннего выявления рака прямой кишки, рака молочной железы. Это будет направление на маммографию", - рассказал Ляшко.

Напомним, в Украине поднимут уровень минимальной зарплаты для медиков. Соответствующий указ подписал президент Зеленский.

Также "Страна" разбиралась, будут ли украинские медики получать до 20 тысяч и больше.