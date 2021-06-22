Ляшко рассказал, что будет входить в регулярные медицинские "чекапы" для украинцев от 55 лет
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что в регулярные медицинские осмотры (т.н."чекапы") для украинцев старше 55 лет, внедрение которых анонсировал президент Владимир Зеленский, будет входить мониторинг анализа крови.
Об этом глава МОЗ рассказал в ходе брифинга во вторник, 22 июня, пишет "РБК-Украина".
"Это для людей старше 55 лет. Гражданин должен проходить ежегодный медицинский осмотр семейным врачом. Есть определенные скрининговые процедуры, которые он должен рекомендовать для прохождения", - заявил Ляшко.
По его словам, говорится о регулярном мониторинге анализа крови. В приложении "Дия" запустят кабинет пациента, в котором можно будет отслеживать прохождение медицинских чекапов.
"Мы говорим о регулярном мониторинге анализа крови, который может показывать определенные патологические изменения, которые происходят в организме, а также о некоторых скрининговых программах, например, раннего выявления рака прямой кишки, рака молочной железы. Это будет направление на маммографию", - рассказал Ляшко.
Напомним, в Украине поднимут уровень минимальной зарплаты для медиков. Соответствующий указ подписал президент Зеленский.
Также "Страна" разбиралась, будут ли украинские медики получать до 20 тысяч и больше.