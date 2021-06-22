Ученые из Великобритании выяснили, что у пациентов с коронавирусом, которые прошли вакцинацию от Covid-19, наблюдается признак коронавируса, которого нет у непривитых людей - это частое чихание.

Об этом сообщает британское издание Express.

Согласно новым данным, опубликованным приложением ZOE COVID Symptom Study - крупнейшим в мире продолжающимся исследованием Covid-19 - более частое чихание, чем обычно, может быть признаком Covid-19, но только у людей, которые были вакцинированы.

"Несмотря на то, что многие люди с Covid-19 могут чихать, это не окончательный симптом, потому что чихание очень распространено, особенно в теплые месяцы, когда люди могут испытывать сенную лихорадку", - заявила исследовательская группа.

Однако ученые подтвердили, что люди, у которых подтвердили коронавирус после вакцинации, сообщают о частом чихании.

"Если вы сделали прививку и начали много чихать без причин, нужно оставаться дома и сдать тест на Covid-19, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвержены высокому риску заражения", - говорится в исследовании.

При этом в издании напомнили, что вакцинироваться от коронавируса нужно, потому что это уменьшает тяжесть течения Covid-19 и снижает вероятность передачи вируса. При этом даже после прививки можно подхватить коронавирус.

Напомним, в воскресенье в Украине вакцинировались 4 390 украинцев, что в пять раз меньше, чем в субботу.

Также "Страна" сообщала, что в прошедшие выходные в Украине заработали 60 центров массовой вакцинации.