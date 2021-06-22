"Укрзализныця" потратила 200 миллионов гривен на материалы для ремонта интерьера вагонов, которые не соответствует требованиям безопасности пассажирских перевозок. По данным предварительного расследования, в 2016 году эту сделку организовали представители хозобщества и нескольких аффилированных коммерческих структур. Об этом сообщается на сайте СБУ.

По условиям договора, победители тендера должны были поставлять железнодорожникам материалы для проведения ремонта пассажирских мест в вагонах подвижного состава. Но вместо продукции установленного стандарта, коммерсанты отгружали госпредприятию некачественные товары, в том числе сделанные из легковоспламеняющихся материалов.

"Чтобы не допустить чрезвычайных происшествий на железнодорожном транспорте, правоохранители провели обыски по местам работы и проживания участников схемы. Во время следственных действий обнаружена техническая и финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную деятельность", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о объяслении организаторам сделки о подозрении и избрании меры пресечения.

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