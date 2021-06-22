В Украину пришла жара. Сухая и ясная погода сохранится практически по всей территории страны до конца недели. Это обусловлено влиянием антициклона Zoe.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"В последние дни на большей части территории Украины распространил свое влияние антициклон Zoe. При антициклоне в летний период погода является сухой, ясной и жаркой. Именно такие погодные условия сохранятся практически по всей территории нашей страны до конца этой недели!" - предупредили синоптики.

По данным Укргидрометцентра, кратковременные локальные дожди и грозы вероятны в ближайшие дни в южных областях и Карпатах, на остальной территории страны будет сухо. Температура воздуха будет высокой. Дневные максимумы в большинстве областей буду достигать +31...+36 градусов.

"Ослабление жары ожидаем в субботу и воскресенье. Именно в эти дни в Украине с запада начнет поступать более прохладный и влажный атлантический воздух. Но об этом поговорим чуть позже. Пока всем нам стоит настроиться на жаркую погоду и беречь себя! Не забываем про головные уборы и пьем много чистой воды", - сообщили в Укргидрометцентре.

Напомним, вчера вечером в Крыму ухудшилась погода, на полуостров пришли сильные ливни.

Также мы писали о том, что сегодня в Украине будет жарко и дождливо, столбики термометров поднимутся до +36.