Нардеп и экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, в порыве усовершенствовать законопроет своего идеологического оппонента "слуги народа" Максима Бужанского о противодействии антисемитизму в Украине, который в начале июня был принят в первом чтении, внес в парламент правки к этому документу.

Об этом Вятрович написал на своей странице в соцсети.

Он раскритиковал законопроект, назвав его "странным" и "актуализирующим российские фейки о якобы угрозе антисемитизму в Украине".

"При том что реальный уровень антисемитизма у нас самый низкий среди 18 стран Центральной и Восточной Европы. И то, что этот трэш - набор неуклюжих лозунгов длиной в одну страницу - не просто называется законопроектом, но и получил поддержку большинства депутатов - является серьезным диагнозом украинскому парламентаризму", - считает Вятрович.

По его мнению, этот законопроект лучше вообще не принимать, а уж если без этого не обойтись, то необходимо "в корне повысить качество и усовершенствовать содержание этого документа".

"В чем суть этих поправок? Во-первых, из названия и текста законопроекта убираются слова "в Украине", которые являются откровенно провокационными.

Во-вторых, принятый в первом чтении текст противоречит и статье 24 Конституции, которая запрещает привилегии и ограничения по признакам этнического происхождения, и 161 статьи Уголовного Кодекса, которая предусматривает до 8 лет лишения свободы за разжигание национальной, расовой или религиозной вражды, унижение национальной чести и достоинства - и украинцев, и евреев, и людей любых национальностей или вероисповеданий, так как все люди в Украине имеют равные права.

Поэтому я предлагаю назвать этот проект "О предотвращении и противодействии украинофобии, антисемитизма, национальной, расовой, религиозной вражды и ненависти", соответственно расширив его содержание и распространив запрет на все эти проявления нетерпимости и дискриминации.

В-третьих, поправки содержат определения украинофобии, антисемитизма и расовой дискриминации, юридически выверенными и опираются на международное право.

В-четвертых, расширяется и совершенствуется перечень основных проявлений украинофобии, антисемитизма, национальной, расовой, религиозной вражды и ненависти", - раскрывает суть поправок Вятрович.





Нардеп Максим Бужанский уже отреагировал на заявление Владимира Вятровича.

"Лучшего дня, чем 80я годовщина начала Великой Отечественной Войны для того, чтобы пытаться сбить законопроект о противодействию антисемитизму Вятрович просто не мог выбрать.

И с удовольствием сообщил именно сегодня о том, как он подал тонны мусорных правок, призванных уничтожить законопроект полностью.

Видимо в память полутора миллионов украинских евреев, погибших в годы войны, не иначе.

Впрочем, было бы странно ждать от него чего то другого, согласитесь", - написал Бужанский.

Напомним, проект закона №5109 дает определение антисемитизма, указывает его основные проявления, а также устанавливает запрет антисемитизма и его проявлений и определяет виды ответственности за нарушение законодательства об антисемитизме.

По словам Максима Бужанского, предлагаемое в проекте определение базируется на рабочем определении антисемитизма, утвержденном Международным Альянсом Памяти Холокоста (IHRA) и рекомендуемом Европейским парламентом для использования в странах-членах Европейского союза.

Ранее "Страна" писала о том, что Вятрович назвал Потураева "агентом русского мира" и сорвал комитет Рады по отсрочке украинизации фильмов.

Также мы сообщали, что после запрета УЕФА Вятрович предложил футболистам сборной Украины сделать тату "Героям слава!".