Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник, 22 июня, возложил цветы к советскому военному мемориалу в берлинском Панкове по случаю 80-летия годовщины начала Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Возложение прошло в сопровождении почетного караула ведомства президента ФРГ. После этого Франк-Вальтер Штайнмайер не покинул мемориальный комплекс бойцам Красной армии, как планировалось изначально, а подошел к братской могиле с надписью: "Они не покорились фашизму. Любовь к родине, верность своему народу были для них сильнее смерти".

Советский военный мемориал в Панкове (Кладбище-памятник воинам Советской армии в народном парке Шенхольцер-Хайде) - один из крупнейших мемориальных комплексов памяти воинов Красной Армии в Берлине, где захоронены останки более 13 тысяч советских солдат и офицеров, погибших в 1945 году в ходе боев за город.

Напомним, в 80-летию начала Великой Отечественной Зеленский опубликовал твит и возложил цветы в Киеве.

Также мы писали о том, Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны. В ней он вспомнил украинский Майдан.