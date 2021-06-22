Италия со следующего понедельника, 28 июня, отменяет требование о ношении масок на улице. Масочный режим действовал с октябре прошлого года.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

"С 28 июня мы отменяем необходимость носить маски на улице в "белых" зонах", - написал Сперанца.

С понедельника почти все регионы Италии будут в "белой" зоне карантина. С этого же дня в этой зоне на улицах не нужно будет носить маски, однако в закрытых общественных помещениях требование сохранится.

Отметим, что в "белую" зону с низким уровнем ограничений попадают регионы, где зарегистрировано менее 50 случаев коронавируса на 100 000 жителей в течение трех недель подряд.

Напомним, что 21 июня Минздрав Италии разрешил всем регионам, кроме Валле-д'Аоста, снять большинство оставшихся правил, связанных с коронавирусом, в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в стране. Тоскана, Марке, Кампания, Калабрия, Базиликата, Сицилия и автономная провинция Больцано были перемещены из "желтой" в "белую" зону карантина.

Также мы писали о том, что в Испании спустя больше, чем год, могут отменить масочный режим на улицах.