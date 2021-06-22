Венгрия в ПАСЕ потребовала от Украины дать нацменшинствам заниматься госуправлением на родном языке
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает необходимым предоставить представителям венгерского меньшинства право использовать свой язык во всех сферах, включая государственное управление.
Об этом он заявил во время дебатов в ПАСЕ.
Венгерский министр, который в ближайшие полгода будет выполнять функцию главы Совета Европы, во вступительном слове подчеркнул, что для Венгрии вопрос прав меньшинств остается ключевым, и подчеркнул, что в государствах-членах СЕ "должны быть предоставлены гарантии для использования языка меньшинств в образовании, культуре и государственном управлении".
В этой части выступления он не стал упоминать ни одно государство.
Позже, отвечая на вопрос из зала от своего однопартийца, венгерского депутата Барны Зигмонда, Сийярто уточнил, что его претензии относятся к положению венгров в Украине, и выразил уверенность, что речь идет о "восстановлении такого права" для венгров.
"Конечно, мы были разочарованы, когда увидели, что после поддержки нами европейских стремлений Украины парламент принял решения против прав меньшинств в сферах образования, медиа и государственного управления... Сейчас мы просим Украину вернуться к ситуации, которая была. Мы не просим о дополнительных права, мы просим вернуть то, что уже было, то, что венгерское меньшинство уже имело", - сообщил венгерский министр.
Он не стал уточнять, что имеет в виду под вопросом "государственного управления на языках меньшинств"; предположительно, речь идет о так называемом "законе Кивалова-Колесниченко".
Петер Сийярто добавил, что Украина может возобновить действие законодательства различными путями.
"Не наш вопрос говорить, что конкретно должно быть сделано, но мы просим проконсультироваться с представителями меньшинств и действовать так, как они просят. Меньшинства должны подтвердить, что получили обратно то, что у них когда-то было", - объяснил министр.
Напомним, законопроект о коренных народах, который президент Зеленский в конце мая подал в Раду, снова начали активно обсуждать – не только в Украине, но и в России. Этот документ вводит особые права для трех национальностей – крымских татар, караимов и крымчаков. Они, в отличие от тех же русских, смогут учиться на родном языке.
Законопроект Владимира Зеленского, поданный в Раду 18 мая, дает развернутое определение, что такое коренной народ.
Им является "автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины".
Также в Верховной Раде Украины хотят ввести уголовную ответственность за нарушение языкового законодательства. Инициатором законопроекта выступила народный депутат фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая.