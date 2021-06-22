Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает необходимым предоставить представителям венгерского меньшинства право использовать свой язык во всех сферах, включая государственное управление.

Об этом он заявил во время дебатов в ПАСЕ.

Венгерский министр, который в ближайшие полгода будет выполнять функцию главы Совета Европы, во вступительном слове подчеркнул, что для Венгрии вопрос прав меньшинств остается ключевым, и подчеркнул, что в государствах-членах СЕ "должны быть предоставлены гарантии для использования языка меньшинств в образовании, культуре и государственном управлении".

В этой части выступления он не стал упоминать ни одно государство.

Позже, отвечая на вопрос из зала от своего однопартийца, венгерского депутата Барны Зигмонда, Сийярто уточнил, что его претензии относятся к положению венгров в Украине, и выразил уверенность, что речь идет о "восстановлении такого права" для венгров.

"Конечно, мы были разочарованы, когда увидели, что после поддержки нами европейских стремлений Украины парламент принял решения против прав меньшинств в сферах образования, медиа и государственного управления... Сейчас мы просим Украину вернуться к ситуации, которая была. Мы не просим о дополнительных права, мы просим вернуть то, что уже было, то, что венгерское меньшинство уже имело", - сообщил венгерский министр.

Он не стал уточнять, что имеет в виду под вопросом "государственного управления на языках меньшинств"; предположительно, речь идет о так называемом "законе Кивалова-Колесниченко".

Петер Сийярто добавил, что Украина может возобновить действие законодательства различными путями.

"Не наш вопрос говорить, что конкретно должно быть сделано, но мы просим проконсультироваться с представителями меньшинств и действовать так, как они просят. Меньшинства должны подтвердить, что получили обратно то, что у них когда-то было", - объяснил министр.

Напомним, законопроект о коренных народах, который президент Зеленский в конце мая подал в Раду, снова начали активно обсуждать – не только в Украине, но и в России. Этот документ вводит особые права для трех национальностей – крымских татар, караимов и крымчаков. Они, в отличие от тех же русских, смогут учиться на родном языке.

Законопроект Владимира Зеленского, поданный в Раду 18 мая, дает развернутое определение, что такое коренной народ.

Им является "автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины".

Также в Верховной Раде Украины хотят ввести уголовную ответственность за нарушение языкового законодательства. Инициатором законопроекта выступила народный депутат фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая.