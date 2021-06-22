Российский посол в Минске считает, что администрация Лукашенко должна отреагировать на обращение отца Софии Сапеги, в котором он просит помиловать дочь. По словам дипломата, такая возможность может обсуждаться белорусскими властями



Об этом посол России в Минске Евгений Лукьянов заявил "РИА Новости".

Возможность помилования арестованной в Белоруссии девушки бывшего главреда Telegram-канал Nexta Романа Протасевича, россиянки Софии Сапеги, должна обсуждаться белорусскими властями.

Лукьянов добавил, что ничего не знает о реакции на обращение со стороны администрации Лукашенко.

"Но раз это уже в публичном пространстве, то, естественно, реакция какая-то будет", — говорит он.

По словам дипломата, видеообращение отца Сапеги можно рассматривать как обращение гражданина к власти.

"А в каждой стране существует определенный закон, который дает время на подготовку ответа. У России это месяц. Если вопрос требует дополнительной проработки, то этот срок может быть продлен, но для этого нужно иметь обоснования. Он (отец Сапеги) обратился. Значит, (возможность о помиловании) обсуждается", — сказал он.

Он уточнил, что "это вопрос к белорусским властям".

"Я исхожу из того, что если есть обращение, значит, должен быть ответ. Какой он будет, это уже другой вопрос", - заявил Лукьянов.



Напмоним, София Сапега была задержана в мае после того, как самолет Ryanair, которым она летела из Афин в Вильнюс вместе с Протасевичем, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска.



В отношении Сапеги в производстве находятся два уголовных дела, ее обвиняют в разжигании социальной вражды и розни, а также подозреваемой по делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сапеге грозит до 12 лет тюрьмы.

После задержания Сапеги опубликовали видео, на котором она называет себя "редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел".

17 июня отец задержанной Софьи Сапеги обратился к президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко с просьбой о встрече и милосердии в отношении его дочери.