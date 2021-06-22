Президент Украины Владимир Зеленский заявил о старте программы "Здоровая Украина", целью которой является увеличение продолжительности жизни граждан страны.

Об этом он сообщил 22 июня в ходе форума "Украина 30. Здоровая Украина".

По словам главы государства, программа направлена на все возрастные категории и группы населения.

"Цель одна - украинцы должны жить дольше", - заявил Владимир Зеленский.

У программы будет несколько составляющих:

Модель здоровой школы, которая включит новую концепцию уроков физкультуры и реформу питания. Снижение количества преждевременных смертей, которого планируется добиться за счет внедрения полных медобследований каждые два года для людей старше 55 лет. Создание спортплощадок по всей Украине.

Напомним, "Страна" писала о том, что в Минздраве рассказали о включении бега в программу развития Украины до 2030 года, так как регулярные физические нагрузки положительно влияют на общее состояние здоровья.

Также мы сообщали, что Минздрав создал калькулятор жизни украинцев. Желающим воспользоваться нужно честно ответить на вопросы теста и получить результат - ожидаемую продолжительность жизни.