В Копенгагене неизвестные разукрасили памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в цвета флага РФ и добавили надписи "Крым русский" и "Fuck NATO". Украинские дипломаты по этому поводу обратились к правоохранительным органам Дании с просьбой начать немедленное расследование и наказать неизвестных.

Об этом сообщило посольство Украины в Дании.

В посольстве считают, что произошедшее может быть связано с матчем Дания - Россия.

"Вероятно в ночь накануне футбольного матча Дания – Россия был осквернен памятник украинскому гению – Тарасу Григорьевичу Шевченко в Копенгагене. Великий Кобзарь был раскрашен в российский триколор, а на постаменте скульптуры можно было увидеть уже давно известные элементы российской пропаганды", – говорится в сообщении.

Разукрашенный памятник Шевченко к Копенгагене. Фото: Посольство Украины в Дании

В посольстве осудили этот акт вандализма, назвав его провокацией против Украины.

"Этот позорный случай в очередной раз демонстрирует цивилизованному миру, что российская агрессия против Украины реальна. Никакой "гражданской" войны в Украине нет, а есть только преступные действия Кремля, которые преследуют все святое для каждого украинца в любом уголке мира", – добавили украинские дипломаты.

Они обратились к правоохранительным органам Дании с просьбой начать немедленное расследование и наказать виновных.

"Недругам Украины напоминаем в очередной раз: Крым – это Украина, а украинский дух не сломить", – резюмировали в посольстве.

Напомним, 7 июня Министерство культуры и информационной политики Украины просило Верховную раду значительно ужесточить штрафы за уничтожение памятников культуры. Их хотят увеличить до 3,4 млн гривен.

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