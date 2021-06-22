Президент РФ Владимир Путин написал статью по случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Ее опубликовала немецкая еженедельная газета Die Zeit. В статье Путин упоминает, в том числе, украинский Майдан.

Текст статьи на русском языке опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин написал о имеющихся в прошлом надеждах на то, что окончание Холодной войны будет общей победой для Европы. По его словам, Россия двигалась на пути сотрудничества с Европой в логике построения Объединенной Европы, но возобладал подход расширения НАТО.

"Более того, многие страны были поставлены перед искусственным выбором – быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года. Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот на Украине. С этого все и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы – безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?" - написал Путин.

Также в статье речь идет о том, что система европейской безопасности деградировала, нарастает напряженность, реальными становятся риски новой гонки вооружений.

Впрочем, по словам Путина, Россия выступает за восстановление партнерства с Европой, поскольку есть много тем, представляющих их взаимный интерес. Также президент РФ указал, что процветание и безопасность Европы возможна лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию, и Москва открыта к созидательному взаимодействию.

Как рассказывала "Страна", в прошлом году Путин к 22 июня тоже написал статью о Второй мировой войне. Мы давали изложение и анализ этого объемного текста, опубликованного в американском консервативном издании The National Interest.

Также мы писали, что Путин и Байден после саммита в Женеве приняли совместное заявление, мы публиковали его текст.