Сегодня президент Украины Владимир Зеленский написал в Твиттере о 80-летии нападения гитлеровской Германии на СССР.

Об этом он рассказал в своем твите.

Сьогодні, 22 червня, – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. 80-ті роковини початку найбільш кривавого періоду Другої світової. Схиляємо голови у пам’ять про всіх, хто воював за наше мирне майбутнє, хто пережив ворожу окупацію та концтабори. Світла пам’ять загиблим. pic.twitter.com/nRDTgwy47o — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2021

"Сегодня, 22 июня, - День скорби и чествования памяти жертв войны. 80-ю годовщину начала самого кровавого периода Второй мировой. Склоняем головы в память о всех, кто воевал за наше мирное будущее, кто пережил вражескую оккупацию и концлагеря. Светлая память погибшим", - сообщил президент.

При этом Название этой войны - Великая Отечественная, Зеленский не упомянул.

Позже президент возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве. Церемония состоялась в Мемориале Вечной Славы, где похоронены воины, которые защищали Украину в годы Второй мировой войны.

В церемонии также принял участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

Ранее мы подробно рассказывали о том, как и почему 80 лет назад Гитлер напал на Советский Союз.

Также в Беларуси у памятника защитникам Брестской крепости ночью собрались люди, чтобы почтить память людей, принявших 80 лет назад один из первый ударов нацистских войск 22 июня 1941 года.

Кроме этого, президент Российской Федерации Владимир Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Она выйдет в немецком издании Die Zeit ("Время").