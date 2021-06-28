Эта неделя - с 28 июня по 4 июля - начнется с праздников, поэтому рабочего настроения не ожидается. У многих знаков Зодиака, настрой будет приподнятым и только в середине недели обозначится тяга к стабильности.

Неделя предстоит вполне миролюбивой, с середины периода появится необходимость в дисциплине.

Овен (21.03 - 20.04)

Неделя будет наполнена хлопотами. Не давайте втянуть себя в конфликты по работе. Доверяйте только проверенным контактам, не открывайте душу незнакомцам и сторонитесь бездумных трат. Уделите внимание семье и домашним любимцам, позаботьтесь о здоровье.

Телец (21.04 - 21.05)

Старайтесь не отвлекаться на мелкие неприятности бытового плана. Эта неделя подарит возможность восстановить важные знакомства. Друзья помогут избавиться от негативных эмоций. К выходным вы можете получить озарение и внезапно продвинуться по службе.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Благоприятная неделя для экспериментов с внешностью и имиджем. Однако звезды призывают вас быть осторожными с бытовой техникой. В конце недели можете позволить себе путешествия, если тщательно просчитаете все предстоящие траты.

Рак (22.06 - 22.07)

Замечательная неделя для того, чтобы найти общий язык с руководством и организовать несколько запоминающихся вечеров своим родным. Предстоит много трудиться, но к выходным вы получите вознаграждение за проделанную работу.

Лев (23.07 - 23.08)

На этой неделе вероятны напряженные отношения в семье, поэтому старайтесь контролировать эмоции. Доверьтесь своей интуиции. Она подскажет решение текущих проблем. Лучше не давайте второй шанс тем людям, в ком однажды успели разочароваться.

Дева (24.08 - 23.09)

Неделя будет удачной, чтобы наладить отношения с родными. Только постарайтесь не торопить события и избегайте авантюрных предложений. Приятные сюрпризы ожидают вас во второй половине недели. А на выходных многое из услышанного может оказаться ложью, фильтруйте информацию.

Весы (24.09 - 23.10)

Хорошая неделя, чтобы спланировать свое будущее и уделить время своим хобби. Вероятны романтические свидания и появление в жизни нового члена семьи. Старайтесь проводить больше времени согласно своим желаниям, а не требованиям и потребностям окружающих.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Благоприятный день для покупок, оформления страховок, кредитов или депозитов. Есть масса возможностей для добрых начинаний. Организуйте свое время так, чтобы хватало на работу и личную жизнь. Сейчас вам важно развиваться во всех аспектах своей жизни.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Вы можете получить неожиданные карьерные предложения, но помните, что чрезмерная инициативность на работе будет лишней. Не демонстрируйте окружающим свой характер, советуйтесь с родными, анализируйте свой прошлый опыт.

Козерог (22.12 - 20.01)

Благоприятная неделя для наведения порядка в документах, размышлений о будущем, посещения парикмахерской и косметолога. На работе важно взять инициативу в свои руки. В конце недели вам может крупно повезти в азартных играх.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня удачный день для решения текущих рабочих вопросов, достижения поставленной цели. Воздержитесь от финансовых авантюр и ищите вдохновение в общении. Уделяйте время потребностям коллег, если не хотите расположить их против себя.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Не самая удачная неделя для налаживания старых отношений и припоминания прежних обид. Вам нужно с головой погрузиться в работу, а не воспоминания. Тогда неделя принесет карьерные перспективы. Не зацикливайтесь на негативных моментах, чтобы не пропустить что-то хорошее.