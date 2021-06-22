Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила что надежды США на возобновление диалога с КНДР являются ложными.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Вышло сообщение о том, что помощник президента США по национальной безопасности (Джейк Салливан - Ред.) заявил, что рассматривает нашу высказанную на пленуме ЦК партии позицию в отношении США как "интересный сигнал". Корейская пословица говорит, что все зависит от интерпретации. США, видимо, интерпретируют (нашу позицию – Ред.) так, чтобы утешить самих себя. Самостоятельно полученные ложные ожидания повергнут их в еще большее разочарование", - заявила Ким Ё Чжон.

Напомним, "Страна" писала о том, что недавно северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что его страна должна подготовится как к диалогу, так и возможной войне с Соединенными Штатами.

Также мы сообщали, что президент США Джо Байден рассказал, что встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном лишь при определенных условиях. Встреча состоится, если Белый дом будет знать, что именно будет обсуждаться.