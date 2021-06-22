В работе Google произошел сбой. Пользователи столкнулись с проблемами в работе поисковой системы.

Об этом сообщает Downdetector.

Больше всего жалоб зафиксировано в США, России, Испании, Италии, Германии и Великобритании. Также есть проблемы и в Украине.

Карта сбоев и отчетов о проблемах в Гугл. Скриншот: Downdetector

У 72% пользователей, которые сообщили о сбое, есть проблемы с доступом на сайт. У других - с входом в аккаунты.

Ранее мы писали о том, что компания Google заплатит штраф в размере 220 млн евро для урегулирования претензий французского антимонопольного регулятора за злоупотребление доминирующим положением на рынке цифровой рекламы.

Французский антимонопольный регулятор пришел к заключению, что Google, используя свое положение, подвигал собственные рекламные сервисы в ущерб конкурентам.

Также в Украине ввели новый налог - для иностранных компаний-техногигантов, которые не имеют своих представительств в нашей стране. Этот документ получил широкую известность как проект о налоге на Google, хотя в списке потенциальных плательщиков также Facebook, Netflix, Booking и другие.