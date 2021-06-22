В Украине две области не соответствуют показателям "зеленой" зоны карантинных ограничений. Там уровень охвата тестированием ниже, чем должно быть в "зеленой" зоне.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Данные об уровне эпидемической опасности в Украине состоянием на 22 июня. Фото: Минздрав

Охват тестированием должен быть более чем 300 на 100 тысяч жителей.

По состоянию на 21 июня, в Ивано-Франковской области этот показатель составляет 282 на 100 тысяч, а в Киевской - 291.

Кроме того, в Киеве уровень заболеваемости превышает показатель менее 75 на 100 тысяч населения, он составляет 86. Однако, в таблице это не обозначено одним цветом (в частности, и зеленым).

Вся страна, по состоянию на 22 июня, находится в "зеленой" зоне карантина.

Напомним, 16 июня правительство внесло изменения в правила введения цветных зон адаптивного карантина. В частности, теперь "зеленая" и "желтая" зоны карантина будут вводиться сразу на всей территории Украины.

Также согласно данным, 14 июня страна достигла самых низких значений заболеваемости за последний год и вошла в "зеленую" зону по критериям ЕС.