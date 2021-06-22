80 лет назад началась Великая Отечественная война. 22 июня нацистская Германия атаковала Советский Союз.

Ежегодно в этот день начинают споры о причинах начала войны. "Страна" отвечает на вопросы, как и почему 80 лет назад Гитлер напал на СССР.

Высказываются и украинские политики. Они, за редким исключением, не называют ни сторон войны, ни армии, где служили наши предки. Некоторые обвиняют в случившемся советскую власть, пишут про сговор Сталина и Гитлера. А про немцев или нацистов почти не вспоминают.

И на этом фоне весьма интересно, что сама Германия по этому поводу ничего не говорит о вине Советского Союза и заявляет, что в нападении виноваты лишь немцы.

Очень показательны в этом смысле заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Они резко диссонируют с тем, что говорят украинские власти.

"Страна" проследила реакцию политиков на траурный юбилей.

О чем Меркель говорила с Путиным и Зеленским

В видеообращении, опубликованном на сайте немецкого правительства 19 июня, Ангела Меркель назвала развязывание Второй мировой войны "поводом для стыда" для немцев.

"Через несколько дней, 22 июня состоится годовщина нападения нацистской Германии на тогдашний Советский Союз. После того, как с немецким нападением в 1939 году на Польшу была развязана Вторая мировая война, два года спустя Германия открыла следующую ужасающую главу. Для нас, немцев, этот день - повод для стыда", - заявила Меркель.

Она добавила, что ФРГ признает свою сохраняющуюся ответственность за преступления нацистского режима.

"К этому относится и постоянная память о том, что произошло. Это не должно быть забыто. Мы должны это миллионам жертв и их потомкам. Из этой ответственности растет наш долг работать во имя мира и международного порядка, основанного на правилах", - сказала канцлер.

При этом она отметила, что Германия по-прежнему нуждается в диалоге с Россией, поскольку между странами есть тесная историческая и экономическая связь.

22 июня Меркель подтвердила слова о диалоге делом: позвонила российскому президенту Владимиру Путину.

Как передает пресс-служба Кремля, в ходе беседы Меркель выразила сопереживание "в связи с неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война".

"С обеих сторон подчеркнута важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет", - сообщили в Кремле.

Во время разговора стороны проговорили то, что для Европы ключевое значение имело преодоление взаимной вражды и примирение российского и германского народов. Также лидеры стран акцентировали внимание на том, что и сейчас "обеспечение безопасности нашего общего континента возможно лишь совместными усилиями".

Затем Ангела Меркель набрала Владимира Зеленского. В Офисе президента сообщили, что стороны, подчеркнули важность исторической ответственности за преступления нацизма на территории нашего государства и сохранения памяти о человеческих жертвах.

"Наш разговор проходит в особенную дату. Мир должен сделать все, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись" - процитировал сайт президента Владимира Зеленского.

Украинский президент подтвердил приглашение Ангеле Меркель посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

В свою очередь Меркель пригласила Зеленского осуществить визит в Берлин для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования на Донбассе. Как затем уточнил сам Зеленский, визит состоится 12 июля.

О скорбной дате вспомнил и президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер. Утром 22 июня он возложил цветы к мемориалу советским воинам в Берлине.

Интересно, что Путин сегодня опубликовал в немецком издании Die Zeit статью. Там проводилась мысль о необходимости восстановления отношений между Россией и Европой для стабильности и безопасности континента - и о ключевой роли в этом исторического примирения российского и немецкого народов. Также критиковалось НАТО, которое, как написал Путин, разделяет, а не объединяет, Европу.

"Хочу особо подчеркнуть, что для становления такой Европы колоссальную роль сыграло историческое примирение нашего народа и немцев, живших как на востоке, так и на западе современной объединенной Германии. Напомню и о том, что именно немецкие предприниматели стали в послевоенные годы пионерами кооперации с нашей страной. В 1970 году между СССР и ФРГ была заключена "сделка века" – о долгосрочных поставках природного газа в Европу, заложившая фундамент конструктивной взаимозависимости, ставшая началом многих последующих грандиозных проектов, в том числе строительства газопровода "Северный поток". Мы надеялись, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы. Казалось, еще немного – и станет реальностью мечта Шарля де Голля о едином континенте, даже не географическом "от Атлантики до Урала", а культурном, цивилизационном – от Лиссабона до Владивостока. И нами, и Евросоюзом было сделано многое на этом пути. Но возобладал другой подход. В его основе лежало расширение Североатлантического альянса, который сам представлял собой реликт холодной войны", - написал Путин.

Затем он вспомнил украинский Майдан, в качестве пример того, как "многие страны были поставлены перед искусственным выбором – быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года. Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот на Украине. С этого все и началось".

Но закончил статью Путина на позитивной ноте, отметив, что Россия выступает за восстановление партнерства с Европой, поскольку есть много тем, представляющих их взаимный интерес, а "процветание и безопасность Европы возможна лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию, и Москва открыта к созидательному взаимодействию".

"В целом создается впечатление, что после встречи Байдена и Путина Россия и глобальный Запад делают совместную попытку восстановить и нормализовать отношения.

По крайней мере, такое желание демонстрируется. Другой вопрос - насколько это получится на практике.

После всего что было, задача крайне непростая", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Забыли, кто на кого напал. Власти о 80-летии начала войны

Украинские власти говорили о нападении Германии так, будто никто ни на кого не нападал.

Владимир Зеленский возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве и отписал короткое сообщение в твиттере. Название войны, в которой воевал его дед и удостоился Ордена Красной Звезды, он решил не писать. Как и о том, кто и на кого напал.

"Сегодня, 22 июня, - День скорби и чествования памяти жертв войны. 80-ю годовщину начала самого кровавого периода Второй мировой. Склоняем головы в память о всех, кто воевал за наше мирное будущее, кто пережил вражескую оккупацию и концлагеря. Светлая память погибшим".

Спикер парламента Дмитрий Разумков высказался в президентской риторике. Судя по его цитате, в Украину пришла война, но непонятно с кем.

"Сегодня мы чтим память погибших в войне, которая пришла в Украину 22 июня 1941 года. Украинцы продемонстрировали тогда и показывают сейчас силу духа и готовность защищать свои земли. Но жизнь и здоровье граждан является наибольшей ценностью государства. Мы должны всегда помнить об этом.

Поэтому в День скорби и памяти жертв войны в Украине мы вспоминаем тех, кто погиб в страшные военные годы. Светлая память! Вечное уважение!"

Губернатор Донецкой области Павел Кириленко назвал войну немецко-советской. Не смог он вспомнить и Красную армию, в которой воевали наши предки. Поэтому поблагодарил украинцев "всех армий мира", которые уничтожали нацизм.

"Сегодня исполняется восемьдесят лет, как началась немецко-советская война.

Этот день должен служить нам напоминанием о том, что бывает, когда пытаешься задобрить тоталитарный режим, который уже вышел на путь войны. Нацистская Германия своим вторжением предоставила нам и миру важный урок: никогда не надейтесь, что агрессор придерживается мирного соглашения.

Слепая вера в то, что нацисты не нападут, привела к гибели миллионов людей и временной оккупации огромной территории. Этот урок также должно быть изучено.

В эту годовщину почтим память всех жертв Второй мировой войны. И поблагодарим украинцев всех армий мира, которые присоединились к уничтожению нацизма.

Героям слава!", - завершил он лозунгом ОУН-УПА.

Интересно, что премьер Денис Шмыгаль и Кабмин проигнорировали эту памятную дату - как раньше он игнорировал 9 мая.

А вот украинский Генштаб решил не скорбеть по жертвам немецкого нападения, а отрекламировал выставку, направленную против СССР - страны, на которую как раз в этот день напали.

Он открыл выставку о "мифах советской пропаганды" по поводу ленд-лиза - помощи западных союзников. А также провел параллели, как западные партнеры помогают Украине против России.

О Германии, которая 80 лет назад напала на СССР, ни слова сказано не было. Зато бичевалась Россия и "советская пропаганда".

Порошенко против Сталина и Кива против "Галичины"

Бывший президент Петр Порошенко высказал мнение, что причиной начала войны стал "заговор Гитлера и Сталина". И заявил, что прославляет всех, кто боролся против этих двух режимов.

"Сегодня, в День скорби и памяти жертв Второй мировой войны, хочу вспомнить всех украинцев, так и не вернулись домой, навсегда исчезнув в кровавом мираже той войны. Вечная им память.

Бесчисленные жертвы, руины и опустошение - страшная цена, которую пришлось заплатить, в том числе и нашему народу за коварный заговор двух тоталитарных режимов Сталина и Гитлера".

Он также сравнил нападение Гитлера 80 лет назад и нынешнюю войну на Донбассе.

"Почти 8 лет назад враг под влиянием разрушительных имперских амбиций вновь разжег костер войны на нашей земле. И снова герои, достойные славы своих мужественных предков, с оружием в руках встали на защиту своей страны, чтобы победить".

Другая риторика, чем у власти и Порошенко была у представителей "Оппозиционной платформы за Жизнь". Там войну, начавшуюся 80 лет назад, назвали Великой Отечественной.

Сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко почтил память погибших у Вечного огня в Киеве, куда пришли многие депутаты этой фракции.

"22 июня 1941 года, ровно 80 лет назад, началась Великая Отечественная война, принеся за собой миллионы жертв и сломанных судеб.

Этот день навсегда изменил жизнь свидетелей тех событий — ужасы войны коснулись каждой семьи. Мы помним и скорбим вместе со всеми, кто потерял родных и близких.

Память об этих страшных страницах истории нашей страны — урок для всех нас. Это напоминание о том, что мир — самая большая ценность. И наш долг — сделать все ради возвращения мира в нашу страну, чтобы Донбасс и вся Украина вернулись к мирной и спокойной жизни. Чтобы остановить гибель людей.

Этого ждут украинцы. И мы все сделаем все, чтобы наша страна стала мирной, стабильной и процветающей", - написал Бойко и опубликовал фото с возложения цветов.

А несколькими часами раньше в ОПЗЖ символично сожгли нацистские знамена – флаг Третьего рейха, 6-й танковой дивизии СС, и знамя дивизии "Галичина". Поджигал их лично нардеп Илья Кива.

Он, а также нардеп Виктор Черный организовали акцию "Патриотов за жизнь" в четыре часа утра - время нападения Германии на Советский Союз - у монумента Родине-матери.

"Сегодня в Украине власть заведомо потакает возрождению нацизма, и последние марши пособников и сторонников дивизии СС Галичина - прямое этому подтверждение. Своим движением мы обязаны обратить внимание мировой общественности на то зло, которое сегодня под патронатом власти даёт первые ростки в нашей стране. Наш долг, не дать возможность коричневой чуме вновь распространится по миру", - заявил Кива.

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский прокомментировал слова Зеленского и высказал мнение, что не упоминание Великой отечественной войны - это отказ от своих родных, которые в ней воевали.

"Как люди отказались от своих?

От своих жён, от своих мужей, от своих отцов, братьев, матерей?

Вы же помните эти истории, вчера дружная семья, любящая, а сегодня пришли и сказали, враг народа.

И всё, вырвал из сердца, каленым железом выжег, так выжег, чтобы соседи по дому, коллеги на работе эту дыру за километр видели, чтоб никаких сомнений никогда и ни у кого, не дрогнул, стер из жизни и памяти, писем не открывал, фотографии не пересматривал.

Вот так же вышло и с Великой Отечественной.

Не у нас вышло, у них.

Все знали про неё, знали с детства.

Жили с этим, переживали это чувство каждый раз, как в первый, Этот День...

А потом начались рассказы, да нет, не этот, не так, не то...

И они стали из себя его выжигать.

А он не жжется, он тут у всех наступил, в этой стране, кроме нескольких тысяч, у всех.

Мучаются, бегут к другим, к соседям и коллегам по работе, кричат надрывно, требуя уже не от себя, но от них, и всё зря.

Это тот День, который перевернул жизнь всех, из вежливости такое не вычеркнешь.

Да и не хочется ведь вычёркивать тем, кому стыдно за вычеркнувших своих отцов, матерей, мужей и жён.

22 июня 1941 года, день, когда началась Великая Отечественная Война.

Вот он, день Памяти и Скорби.

Их всего два, два Дня.

День Памяти и Скорби, и День Победы.

И ничего между ними не втиснуть, как ни пытайся".