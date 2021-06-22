Взрыв в пятиэтажном жилом доме в селе Белогородка Киевской области могла вызвать граната или другое взрывное устройство.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на слова замначальника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по Киевской области Сергея Майстренко.

По словам Майстренко, причиной взрыва в многоквартирном доме был не бытовой газ.

"По свидетельствам местных жителей, взрыв был довольно мощным. Возможно, мы имеем дело со взрывным устройством, гранатой или чем-то подобным", — рассказал он.

Также глава Белогородскго сельского совета Антон Овсиенко сообщил, что во время пожара пострадали 9 человек. Троих из них госпитализировали в Боярскую районную больницу.

"Создан оперативный штаб, в состав которого вошли депутаты и сотрудники Белгородского сельсовета. Решается вопрос о временном размещении жильцов дома", - говорит он.

Тушение пожара на четвертом и пятом этаже дома. Фото: ГСЧС

Овсиенко уточнил, что дом от мародеров и общественный порядок на месте происшествия обеспечивает департамент охраны села Святопетровское.

Напомним, в понедельник, 21июня, в селе Белогородка Бучанского района в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате пострадали восемь человек, двое из них попали в больницы с травмами, в том числе и ребенок.

Позже на месте происшествия спасатели нашли тело мужчины. По словам главы села, площадь пожара ориентировочно составила 650 кв. метров.